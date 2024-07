Parigi si prepara per la tanto attesa cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici, in programma venerdì 26 luglio alle ore 19.30, la prima di sempre itinerante e fuori da uno stadio. Un nuovo inizio, non per tutti. Quattro discipline, infatti, scenderanno in campo già nella giornata di mercoledì, 24 luglio: calcio, rugby a sette, pallamano e tiro con l’arco anticiperanno la 33esima edizione delle Olimpiadi.

Il calcio alle Olimpiadi

Seppur ufficiosamente, in attesa del braciere olimpico, le due partite del torneo maschile di calcio debutteranno alle ore 15 di mercoledì 24 luglio. Uzbekistan–Spagna al Parco dei Principi di Parigi e Argentina–Marocco allo Stade Geoffroy Guichard di Saint-Étienne apriranno l’edizione francese dei Giochi. 16 squadre maschili e 12 femminili: una competizione lunga e concentrata in pochissimi giorni. Le due finali (maschile e femminile), sempre nella casa del Paris Saint Germain, in programma rispettivamente il 9 e il 10 agosto.

Rugby a 7 e pallamano

Australia e Samoa sarà la prima partita della disciplina di rugby a 7, in programma mercoledì 24 luglio alle ore 15.30. A questa, si aggiungono altri 11 incontri per un calendario molto breve: le due finali maschile e femminile, infatti, si giocheranno rispettivamente il 27 e il 30 luglio, così da poter lasciare spazio all’atletica per la seconda settimana dei Giochi. La pallamano, invece, farà la sua prima comparsa nella giornata di giovedì, 25 luglio: la disciplina verrà aperta dal turno preliminare femminile, alla Parigi Sud Arena 6, mentre le nazionali maschili scenderanno in campo due giorni più tardi (sabato 27 luglio).

In campo anche il tiro con l’arco

Al tiro con l’arco debutteranno i primi atleti azzurri, trattasi di Chiara Rebagliati – che scenderà in pedana giovedì 25 luglio alle 9.30 – e di Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli -(quest’ultimo in pedana a partire dalle ore 14.15).