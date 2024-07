Celine Dion è a Parigi. È bastato questo annuncio per far sognare milioni di fan della star della musica mondiale. La 56enne canadese lotta da tempo contro una malattia, la sindrome della persona rigida, che le ha cambiato la vita letteralmente. L’arrivo dell’iconica superstar nella capitale francese però ha dato credito ai rumors che parlavano di una sua presenza alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024. A questo punto è quasi certo che Celine Dion sarà una delle protagoniste dell’evento ideato da Thomas Jolly, ma ora ci si chiede se riuscirà anche ad esibirsi e cantare.

La questione in Francia è talmente d’attualità che una domanda su Dion è stata posta anche al presidente Emmanuel Macron durante la sua prima apparizione televisiva dopo le elezioni legislative. “A quanto pare è arrivata a Parigi, è fantastico”, ha risposto Macron. Che poi però non ha svelato nulla: “Sarebbe una grande notizia se Celine Dion fosse presente alla cerimonia di apertura – ha risposto – sarei immensamente felice, come tutti i nostri connazionali”. “Non rivelerò nulla. Ciò che Thomas Jolly e la sua squadra hanno preparato è una sorpresa“, ha ribadito Macron, chiudendo il discorso e alimentando il mistero che aleggia intorno a Celine Dion.

A Parigi sono settimane di interrogativi, alla luce del suo stato di salute per la malattia cronica che l’ha colpita. Celine Dion non canta in pubblico da oltre 4 anni e recentemente nel docu-film di Prime Video “Io sono: Celine Dion” ha raccontato apertamente il dolore e le difficoltà che sta affrontando a causa della sindrome della persona rigida, un raro disturbo neurologico caratterizzato da rigidità muscolare e spasmi dolorosi.

Dion è arrivata in Francia con il suo jet privato decollato da Los Angeles e si è recata nel “Palace” esclusivo in cui risiede. Secondo le indiscrezioni, potrebbe cantare “L’Hymne à l’amour” di Edith Piaf. Un’altra star già arrivata a Parigi e certa di partecipare alla cerimonia d’apertura è invece Lady Gaga, che dovrebbe eseguire venerdì sera un brano in francese, come fece nel film “A star is born”, dove cantava anche lei un successo di Edith Piaf, “La vie en rose“.