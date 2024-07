Un rapper alle Olimpiadi. Tedoforo per un giorno. Snoop Dogg trasporterà la fiamma olimpica nel comune di Saint-Denis durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a Parigi, in programma venerdì 26 luglio. Con lui, ci saranno anche l’attrice francese Laetitia Casta, il rapper francese MC Solaar e l’ex astista ucraino Sergey Bubka. Già reclutato come corrispondente speciale per NBC e Peacock – programmi tv statunitensi -, il rapper guarderà l’inizio delle Olimpiadi da una postazione unica. Ad annunciarlo, il sindaco di Saint-Denis, Mathieu Hanotin. Snoop Dogg, a Parigi, nella doppia veste di tedoforo-inviato.

U ready? ???? Paris 2024 Olympics ya digggg ???????????? pic.twitter.com/OOIo2DRZSC — Snoop Dogg (@SnoopDogg) July 23, 2024

La cerimonia sulla Senna

Una cerimonia d’apertura eclettica e suggestiva. La prima che sarà celebrata fuori da uno stadio. Dopo più di due mesi di staffetta in giro per la Francia, la fiamma olimpica farà un ultimo giro a Seine-Saint-Denis giovedì 25 e venerdì 26 giugno, prima di raggiungere la capitale a fine giornata per la cerimonia sulla Senna. Un giro nel villaggio olimpico e poi l’arrivo sulle sponde del fiume per un evento che non si era mai visto nella storia delle Olimpiadi.

Il corrispondente Snoop Dogg

“Sono cresciuto guardando i Giochi Olimpici e sono entusiasta nel vedere gli incredibili atleti a Parigi. È una celebrazione di abilità, dedizione e ricerca della grandezza” aveva dichiarato Snoop Dogg in una conferenza stampa. “Avremo delle competizioni incredibili e, naturalmente, io porterò lo stile di Snoop nel mix. Saranno i Giochi Olimpici più epici di sempre, quindi rimanete sintonizzati e non perdete tempo. Eleviamo, festeggiamo e rendiamo indimenticabili questi Giochi, facciamo esplodere la competizione e facciamo in modo che i migliori brillino come l’oro. Pace e amore Olimpico, capito?”. Il rapper aveva annunciato così la sua presenza a Parigi in qualità di corrispondente speciale in collaborazione con l’Olympic Primetime Show sulla NBC e Peacock negli Stati Uniti. Durante gli ultimi giochi disputati a Tokyo (nel 2021), Snoop Dogg era diventato virale sul web per alcune telecronache virtuali durante le gare di dressage, disciplina equestre, insieme all’attore americano Kevin Hart.

Atleta per un giorno

Corrispondente speciale, tedoforo e anche velocista improvvisato. Qualche settimana infatti, Snoop Dogg ha provato a battere (si fa per dire) il record dei 200 metri a Eugene, in Oregon. Dall’album di platino alla medaglia olimpica, il risultato non è stato lo stesso: nonostante tutto, di fianco a campioni come Ato Boldon (medaglia di bronzo nel 1996 e nel 2000) e Wallace Spearmon (diverse medaglie nei Campionati del mondo) ha fatto registrare il risultato di 34”44. Non male per un 52enne. A Parigi, ora, gare di questo tipo potrà finalmente commentarle da bordo campo.