Oltre duecento persone sono scese in piazza a Torino per protestare contro l’aggressione subita dal giornalista della Stampa Andrea Joly, picchiato da un gruppo di esponenti di Casapound. Al presidio, a cui hanno partecipato rappresentanti istituzionali, sindacati, colleghi del cronista malmenato e cittadini, è stata ribadita l’importanza della libertà di stampa e la necessità che venga sempre difesa. Presente alla manifestazione anche Andrea Joly, che ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni gli hanno espresso solidarietà. ”Sono un pò stanco ma sto bene – ha detto al microfono – essere qui è un dovere e un piacere ed è bello vedere che siamo in tanti per esprimere valori condivisi. Grazie per la solidarietà che ho ricevuto dalle istituzioni e dai privati”, ha concluso