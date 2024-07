Nella giornata di venerdì sono stati oltre cento i morti nel corso delle proteste antigovernative che da settimane stanno infiammando il Banglandesh. Nonostante il coprifuoco imposto dalle autorità le manifestazioni stanno continuando e nella capitale Dacca la polizia ha sparato colpi di arma da fuoco contro i manifestanti. Almeno una persona è rimasta ferita tra le migliaia di persone presenti nel quartiere residenziale di Rampura per la manifestazione.

Sono centinaia di migliaia le persone che si sono riversate per strada e nelle scorse ore. Stando alle dichiarazioni del portavoce della polizia, almeno 300 agenti sono rimasti feriti durante gli scontri di venerdì con i manifestanti in varie località intorno alla capitale Dacca, mentre la premier Sheikh Hasina ha annullato i suoi impegni all’estero a causa delle violenze. Hasina sarebbe dovuta partire oggi per un tour internazionale con tappe a in Spagna e Brasile.