Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno dato appuntamento al mercato rionale di Testaccio a Roma per dare il via alla raccolta firma della campagna referendaria per l’abrogazione dell’autonomia differenziata. Tanti i cittadini che hanno aspettato in fila il loro turno per lasciare la loro adesione. “L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di raggiungere molto più delle 500mila firme – ha esordito Nicola Fratoianni dopo aver firmato per il referendum -. Ma soprattutto di cancellare una pessima riforma che aumenterà le differenze presenti nel Paese”. Una mobilitazione sociale che viene aperta oggi e che, come sottolinea Bonelli, “sarà grande in tutto il Paese perché chi vuole ridurre a brandelli l’Italia deve capire cosa vogliono veramente gli italiani”.