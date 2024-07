Un 23enne è annegato nelle acque del lago di Lugano al largo dello specchio d’acqua sul quale si affaccia Porto Ceresio (Varese). È accaduto nel pomeriggio di oggi.

Il giovane, cittadino pachistano, si è tuffato dal lungolago Vanni, all’altezza di via Roma, e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un elicottero del reparto volo Lombardia, il nucleo sommozzatori, i soccorritori acquatici e una squadra di terra per soccorso persona. I sommozzatori hanno recuperato il corpo del giovane e lo hanno riportato a riva, dove il medico ha constatato il decesso.

Foto di archivio