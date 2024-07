Il corpo di un turista inglese ventiduenne annegato nel lago di Como nel pomeriggio di mercoledì è stato ritrovato dai soccorritori, mentre la fidanzata di 19 anni è riuscita a salvarsi. I due si erano immersi nelle acque lacustri a Menaggio, dopo aver noleggiato una barca a Varenna, ma, probabilmente a causa delle raffiche di vento, l’imbarcazione ha scarrocciato e i due non sono più risaliti sull’imbarcazione.

La ragazza, non vedendo più il suo compagno, ha attirato l’attenzione di alcune persone su una barca nelle sue prossimità, che l’hanno presa, messa in salvo e dato il segnale d’allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Dongo e Menaggio e per le ricerche anche degli elicotteri e i sommozzatori e una squadra terrestre da Torino, oltre alla Guardia costiera e alla Guardia di Finanza, che si sono alternate nell’area di ricerca per verificare tutto lo specchio compreso tra i comuni di Vignola, Griante, Bellagio, Varenna e Dervio.

Nonostante gli sforzi, il corpo del turista è stato trovato solo dopo alcune ore, intorno alle 19. Ancora da capire cosa abbia provocato la tragedia, se un malore del giovane appena gettatosi in acqua o le forti correnti che lo hanno trascinato.