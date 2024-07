Un incendio in un appartamento a Milano, avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì, ha causato 8 feriti e l’evacuazione dell’intera palazzina. Delle otto persone coinvolte nessuna ha subito lesioni o intossicazioni gravi. L’incendio, scoppiato poco prima delle 2 in via Tito Livio 2, è partito dal primo piano e ha poi coinvolto un appartamento al secondo piano, ma i fumi hanno raggiunto anche altre abitazioni.

Il 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, autoscale e nucleo Saf, evacuando 21 appartamenti su 24 per precauzione, concludendo l’intervento alle 5 del mattino. Degli otto feriti, tre sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale di Niguarda, mentre i cinque trasportati in codice verde sono stati ricoverati al Policlinico o all’ospedale Fatebenefratelli.

Tutti i condomini che hanno avuto bisogno di cure presentavano segni di intossicazione, tranne una donna di 38 anni – che abitava l’appartamento andato in fiamme, ma riuscita a scappare dalle fiamme in tempo – che è invece stata assistita dai sanitari per un’ustione al volto.