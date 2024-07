Torna la Formula 1. Budapest sarà la casa del prossimo weekend di motori (dal 19 al 21 luglio) valido per il tredicesimo Gran Premio della stagione: un giro di boa in Ungheria che potrebbe ancora regalare spettacolo dopo quello offerto a Silverstone. Si riparte proprio da lì: dal successo di Lewis Hamilton e dall’ennesimo passo falso della Ferrari. Sul circuito di Hungaroring si potrà assistere ad un “aggiornamento in grado di ridurre i rimbalzi il prima possibile” ha dichiarato il Team Principal Frederic Vasseur. “La settimana di pausa prima dell’Ungheria ci ha permesso di analizzare a fondo tutti i dati raccolti nelle ultime tre gare”. Per una Ferrari che inciampa c’è una McLaren che continua a migliorare a vista d’occhio. Sullo sfondo, nonostante il secondo posto (che fa sempre notizia nel suo caso), Max Verstappen farà il possibile per mantenere – ed aumentare – il distacco di oltre 70 punti dagli avversari nella classifica piloti.

Dove e quando vedere qualifica e Gran Premio

Il GP d’Ungheria è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend di Budapest è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. Su TV8 è possibile seguire solamente in differita sia le qualifiche che il Gran Premio di domenica, 21 luglio. Il GP comincerà alle canoniche ore 15.

Orari TV di Sky e Now (diretta)

VENERDÌ 19 LUGLIO

Prove Libere 1: ore 13:30

Prove Libere 2: ore 17:00

SABATO 20 LUGLIO

Prove libere 3: ore 12:30

Qualifiche: ore 16:00

DOMENICA 21 LUGLIO

Gara: ore 15:00

Orari su TV8 (differita)

SABATO 20 LUGLIO

Qualifiche: ore 18:30

DOMENICA 21 LUGLIO

Gara: ore 18