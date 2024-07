Il futuro di Carlos Sainz Jr. continua a essere al centro delle discussioni nel vivace mercato piloti di Formula 1. Mentre lo spagnolo sembra essere vicino a un accordo con Alpine, supportato dall’offerta di Flavio Briatore, una nuova ipotesi sulla destinazione del pilota madrileno è stata avanzata dall’ex pilota David Coulthard. Lo scozzese, intervenuto nel podcast “Formula For Success” gestito insieme a Eddie Jordan, ha suggerito una soluzione inaspettata: Sainz dovrebbe restare in Ferrari come terzo pilota per i prossimi due anni.

“La Williams ha espresso interesse per averlo in squadra, l’Audi lo vorrebbe al fianco di Nico Hulkenberg. Tuttavia, credo che a Carlos converrebbe dire alla Ferrari: ‘Sarò il vostro pilota di riserva per i prossimi due anni, perché immagino che Lewis Hamilton non farà un terzo anno’,” ha spiegato Coulthard. Una proposta che, pur sembrando difficile da realizzare, non appare del tutto irrealistica. Secondo l’ex pilota McLaren, Sainz dovrebbe puntare a rimanere in un team capace di offrirgli la possibilità di lottare per il titolo mondiale, un obiettivo difficilmente raggiungibile con Alpine, Williams o Audi.

“Carlos avrebbe due anni per mantenersi in forma, prendersi una pausa mentale dalla F1 e poi, a 32 anni, potrebbe riprendere il volante di una macchina sviluppata assieme a Hamilton e Charles Leclerc“, ha chiarito Coulthard. “Potrebbe vincere il titolo. Può vincere un titolo con la Alpine nei prossimi tre anni? Può farlo con la Williams? Può farlo con l’Audi? Mi verrebbe da dire di no”. Chissà che Sainz, dopo una lunga attesa e diverse proposte sul tavolo, non decida di continuare a vestire di Rosso. La logica porterebbe a dire di no, ma di colpo di scena se ne sono già visti…