Stavano provando a raggiungere una casa abitata, minacciata da un incendio, quando sono stati inghiottiti dalle fiamme dopo essere caduti in un dirupo. Sono morti così due vigili del fuoco mentre erano impegnanti nel tentativo di arginare un rogo sviluppatosi in contrada Cozzuolo, a Nova Siri, in provincia di Matera. La squadra – arrivata da Policoro – era intervenuta per combattere l’incendio divampato nella vegetazione che era ormai arrivato a lambire un’abitazione.

Una volta sul posto si è subito presentata la necessità di intervenire per mettere in sicurezza un’abitazione minacciata dalle fiamme, nella quale vive una famiglia con una persona allettata. Insieme a un collega i due vigili del fuoco si sono incamminati verso la casa ma sono caduti in un dirupo e sono quindi stati avvolti dalle fiamme. I due corpi non sono stati ancora recuperati. “Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme”, ha confermato il sindaco Antonello Mele. “Si sono comportati da eroi”, ha aggiunto il primo cittadino. Secondo quanto si è appreso, entrambi avevano 45 anni ed erano in Matera.

“Sono profondamente addolorato per i due vigili del fuoco deceduti”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ricordando “il coraggio e lo spirito di servizio che mostra” il Corpo “in ogni scenario emergenziale”. Cordoglio è stato espresso anche Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile: “Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze”.