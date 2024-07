Tensione altissima in Usa dopo l’attentato all’ex presidente Donald Trump, scampato alla morte durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. La polizia, come riportano i media statunitensi, ha sparato e ucciso una persona armata con coltelli non lontano dal perimetro del centro dove si tiene la convention repubblicana a Milwaukee. Con l’orecchio destro ferito bendato e il sorriso di un miracolato l’ex presidente è ricomparso in pubblico proprio in Wisconsin.

Nel frattempo, dopo il flop di Butler, il Secret Service ha intensificato le misure di sicurezza attorno al tycoon dopo aver ricevuto informazioni, come riferisce Cnn, su un presunto complotto iraniano per assassinarlo: sabato è previsto il primo comizio in Michigan dopo l’attentato in Pennsylvania. Poco prima di materializzarsi in carne e ossa, sul maxi schermo dell’arena era stato proiettato un videomessaggio di Trump che segna la fine della breve tregua con Joe Biden e il suo partito. Nella clip The Donald invita i repubblicani ad usare “ogni mezzo appropriato a disposizione per battere i dem, anche votando per posta”, una pratica che ha sempre fustigato associandola alle frodi elettorali.