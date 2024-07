Caldo africano in arrivo: la nostra penisola sarà colpita dall’anticiclone Caronte. Da oggi, aumento delle temperature con picchi tra i 39 e i 43 gradi.

Caronte: quando e dove – Tempo in prevalenza soleggiato e aumento graduale delle temperature: ecco cosa si aspetta da oggi, e per tutta la prossima settimana, sia al centro Sud che al Nord. Da ieri l’anticiclone sub-tropicale Caronte ha iniziato a dominare l’Europa centro-occidentale, bloccando qualsiasi perturbazione dall’Atlantico o proveniente dal Nord Europa. Fino ad ora, la Penisola era stata colpita dal caldo estivo senza che le temperature si facessero insopportabili. Secondo le previsioni di 3BMeteo, nei prossimo giorni il clima sarà afoso, con temperature che raggiungeranno i 43 gradi soprattutto nelle città e lungo i litorali. Si prevedono punte al di sopra della media con picchi di 36-37°C nelle pianure del Nord, 38-41°C al Centro e 42-43°C in Puglia e sulle Isole Maggiori. In particolare, si attendono 42 gradi a Foggia e Taranto, 41 a Benevento, Siracusa e Firenze e Terni, 40 ad Agrigento, Caserta e Ferrara. Tra il 18 e il 19 luglio, temperature vicine a 40 gradi a Roma e 35 gradi a Milano. Lungo le coste della Campania sono attesi fino a 38 gradi. Caldo da record anche in quota: fino a 24 gradi a 1.500 metri, maggiori dei 20 gradi registrati durante il passaggio dell’anticiclone africano nel 2012. Resta alto anche il rischio di incedi. Nelle ore serali, caldo intenso e umidità in aumento. Sull’arco alpino, tuttavia, si aspettano temporali e rovesci tra lunedì sera e martedì a causa del passaggio della coda di un fronte atlantico in scorrimento sull’Europa centro-settentrionale.

Allerta in Italia e all’estero – Negli ultimi giorni sono state registrate già tre morti a causa del caldo rovente. Tre anziani – uno a Roma e due in Puglia – hanno perso la vita per le conseguenze dell’aumento incontrollato delle temperature. Caronte sta colpendo mezza Europa. A seguito di numerosi incendi e delle temperature vicine ai 40gradi, il governo della Macedonia del Nord ha decretato lo stato di emergenza nella regione per trenta giorni.