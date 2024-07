Donald Trump sta tenendo il suo comizio, la voce del tycoon riecheggia nell’aria a qualche metro di distanza però qualcuno tra il pubblico si accorge che qualcosa non va. Notano un uomo sul tetto di un magazzino poco distante dal palco. Lo indicano, lo filmano, chiamano gli agenti di polizia, lo indicano di nuovo. Era chiaro che quella persona lì non sarebbe dovuta esserci. Il video è stato postato sui social network con una scritta in sovrimpressione “C’era tempo e modo di eliminare la minaccia”.