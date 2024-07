Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano a Polignano a Mare interviene sulla polemica del momento: “Malpensa intitolato a Berlusconi? Per me è giusto riconoscere a un imprenditore che ha creato un polo importante di economia nella nostra nazione il nome dell’aeroporto, poi però devono decidere i cittadini del territorio, non dobbiamo decidere noi”.