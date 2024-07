Una lite, ancora tutta da ricostruire, finita con uno dei contendenti che ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco 10-15 volte su un gruppo di motociclisti. È quanto accaduto intorno a mezzanotte a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, davanti all’hotel Ariston, nel cui centro congressi è in corso di svolgimento da giorni il Festival internazionale del sordo, con un programma di visite guidate, attività sportive, feste, momenti di dibattito. Una festa interrotta dalla sparatoria avvenuta all’esterno dell’albergo, in una zona tra le più frequentate da turisti italiani e stranieri. È lì che poco prima avevano litigato una coppia di fratelli con alcuni bikers (il motivo è ancora da capire): la discussione sembrava terminata ma uno dei due fratelli ha tirato fuori la pistola e ha cominciato a sparare praticamente all’impazzata. Subito dopo colui che ha sparato e il fratello sono saliti su un furgone e hanno fatto perdere le tracce: i carabinieri hanno fatto partire le ricerche su tutto il territorio campano.

A rimanere feriti, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, sono tre componenti del gruppo Deaf Bones Motorcycles, tutti provenienti da Napoli e provincia, anche loro partecipanti al festival. Il primo dei feriti è stato centrato da 5 proiettili: tre al torace, uno alla clavicola, uno all’addome. Dei tre pare quello in condizioni più gravi: è in rianimazione all’ospedale di Salerno dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e dove, secondo i medici, è considerato in pericolo di vita. Un secondo motociclista è stato colpito da due colpi di pistola, il terzo da uno ma ha riportato ferite da arma da taglio. Gli altri due feriti sono stati trasportati uno a Battipaglia, dove è stato operata d’urgenza, e uno a Eboli.

I carabinieri hanno ritrovato a terra 13 bossoli, di cui due proiettili interi. Al momento non ci sono fermati ma, anche grazie al racconto di diversi testimoni, le indagini dei carabinieri sarebbero a buon punto