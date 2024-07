Quattro giovani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 90 delle Puglie nel territorio di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Si trovavano sulla stessa auto, una Mercedes Amg, guidata da un 21enne originario di Frigento, ed erano diretti ad una gelateria della frazione Calore. Con lui sono morti sul colpo i suoi tre amici, tutti di 21 anni, originari di Frigento, Grottaminarda e Mirabella Eclano. Secondo un prima ricostruzione, l’auto si sarebbe scontrata con un’altra auto, una Panda, e a forte velocità si è schiantata contro un muro. Gli occupanti dell’altra auto coinvolta hanno subito lievi ferite. La circolazione è stata bloccata per diverse ore. Sul posto le ambulanze del 118, carabinieri, Vigili del Fuoco e personale dell’Ansa. Su disposizione della Procura di Benevento, le salme sono state trasferite nella morgue dell’ospedale “San Pio” del capoluogo sannita.