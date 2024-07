Le bombe di Israele sugli sfollati palestinesi. Questa mattina l’esercito di Tel Aviv ha compito una serie di raid aerei nella regione di al-Mawasi, a ovest di Khan Younis: il ministero della Sanità di Gaza riferisce di almeno 71 morti. L’agenzia di stampa palestinese Wafa parla anche di un centinaio di feriti, con decine di persone ancora intrappolate sotto le macerie degli edifici colpiti. Al-Mawasi ospita migliaia di sfollati palestinesi, fuggiti dopo l’avvio dell’operazione israeliana nella Striscia di Gaza: l’area era stata designata dalla stesso esercito israeliano come ‘zona umanitaria sicura’.

Sarebbe stato Mohammed Deif, il capo dell’ala militare di Hamas, l’obiettivo dei raid israeliani condotti sull’area di al-Mawasi. Lo ha confermato l’esercito israeliano (Idf), spiegando che l’altro obiettivo era il comandante della brigata Khan Yunis di Hamas, Rafàa Salameh. Mohammed Deif sarebbe rimasto gravemente ferito nei raid israeliani, mentre il comandante Salameh sarebbe rimasto ucciso. Lo riferisce la tv saudita al-Hadath, dopo che anche fonti dell’intelligence israeliana avevano dato per gravemente ferito il capo dell’ala militare di Hamas a Gaza.

Secondo quanto riporta il Times of Israel, i due si trovavano in un edificio basso fra la zona di al-Mawasi e Khan Younis, in una zona civile ma non in una tendopoli di sfollati palestinesi. Stando sempre a fonti militari citate dal Times of Israel, altre decine di agenti di Hamas si trovavano nell’area del sito quando è stato preso di mira, comprese guardie. Le aree di al-Mawasi e Khan Younis occidentale fanno parte della zona umanitaria designata da Israele, ma l’Idf afferma che l’attacco sia stato preciso e abbia preso di mira solo il sito di Hamas.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant è riunito con i vertici delle Forze di difesa e dello Shin Bet, il servizio segreto interno, “alla luce degli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza”. Presenti il tenente generale Herzi Halevi e il capo dello Shin Bet, Ronen Bar. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è stato aggiornato “su tutti gli sviluppi” relativi a Gaza e “continua a ricevere aggiornamenti regolari”. L’ufficio del premier ha sottolineato che Netanyahu all’inizio della guerra “ha dato una direttiva permanente per eliminare gli alti funzionari di Hamas” e che terrà una valutazione della situazione con funzionari della sicurezza e militari per discutere i prossimi sviluppi e passi.

Al-Mawasi “area sicura”

Le forze israeliane avevano dichiarato al-Mawasi “area sicura” dopo aver ordinato agli sfollati di Rafah di trasferirsi a Khan Younis, in seguito all’inizio dell’operazione nella città al confine con l’Egitto, il 7 maggio scorso. La “safe zone” dovrebbe essere un luogo nel quale i civili possono trovare rifugio senza correre pericoli. Invece questa mattina sopra le loro teste sono piovute le bombe di Tel Aviv.