Jasmine Paolini è la prima tennista italiana a giocare la semifinale di Wimbledon. Ora la numero 7 al mondo (diventerà numero 5 a fine torneo) sfida la croata Donna Vekic (nr. 37) per raggiungere una storica finale. Il loro match è in corso sul Campo centrale. Nell’altra semifinale si scontreranno Krejcikova e Rybakina.

Il risultato in diretta: Paolini-Vekic – Secondo set, 0-0

Primo set vinto da Vekic 6 a 2

Paolini-Vekic, i precedenti

Le due tenniste si sono affrontate tre volte nel corso della loro carriera. L’atleta italiana è in vantaggio per 2-1 nei precedenti contro l’attuale numero 37 del ranking WTA: Paolini si è imposta nei trentaduesimi di finale a Montreal nel 2023 e nelle qualificazioni di Cincinnati nel 2021, mentre Vekic ebbe la meglio nella semifinale di Courmayeur, sempre nello stesso anno.

Paolini, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Sorribes Tormo 7-5 6-3

2° turno: Minnen 7-6(5) 6-2

3° turno: Andreescu 7-6(4) 6-1

Ottavi di finale: Keys 6-3 6-7 (6) 5-5 rit.

Quarti di finale: Navarro 6-2 6-1



Vekic, il suo percorso a Wimbledon

1° turno: Wang Xiyu 3-6 6-3 6-4

2° turno: Andreeva 6-2 6-3

3° turno: Yastremska 7-6 6-7 6-1

Ottavi di finale: Badosa 6-2 1-6 6-4

Quarti di finale: Sun 5-7 6-4 6-1

Paolini-Vekic, dove vederla in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.