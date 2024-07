Scommettere 300mila dollari sulla vittoria del Canada contro l’Argentina nella semifinale di Copa America? Cifre proibitive per quasi tutti, di certo non per il rapper canadese Drake. Negli ultimi anni, il cantante ha condiviso sempre più spesso sui social le proprie puntate, onerose e alcune senza senso. Nonostante tutto, tra marzo 2022 e 2023 Drake aveva reso noto il proprio bilancio su Stake, la piattaforma di scommesse leader nel mondo: sorprendentemente è risultato un attivo di circa un milione e 390mila euro. Questa volta comunque, come gli capita spesso, non ha portato fortuna al Canada e ha perso la scommessa: netto 2 a 0 dell’Argentina, che raggiunge la finale grazie ai gol di Alvarez e Messi.

Arsenal, Barcellona e NBA: Drake scommette ma perde (quasi) sempre

Non è la prima volta che Drake scommette su eventi sportivi, anche per cifre maggiori. Il rapper canadese, in passato, aveva scommesso 617mila dollari su due risultati: il successo del Barcellona contro il Real Madrid e quello dell’Arsenal in casa del Leeds. Purtroppo per lui, i blancos hanno rovinato la festa e la vincita al cantante. Non solo calcio: Drake ha provato a puntare più recentemente anche sulla sua amata NBA e sull’NHL (hockey sul ghiaccio). Il risultato? Ovviamente una sconfitta per le squadre su cui ha scommesso e per il suo conto in banca.