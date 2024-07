Una squadra delle Isole Salamone ha davvero giocato un’amichevole contro il Real Madrid? Troppo bello per essere vero. Il Real Kakamora, però, ha voluto far credere ai suoi tifosi di aver organizzato un’amichevole contro i blancos: una trovata social geniale per festeggiare nel migliore dei modi il giorno dell’Indipendenza nazionale dal Regno Unito (che ricade al 7 luglio). La squadra locale della Telekom S-League, il massimo campionato salomonese che si gioca da aprile a ottobre, ha fatto vivere un sogno (seppur di poche ore) ai propri tifosi.

La festa d’Indipendenza nazionale: da quanti anni si festeggia

Nel 1893 l’arcipelago divenne un protettorato britannico: il 7 luglio 1978, venne proclamata l’indipendenza e da 46 anni viene festeggiata la “liberazione” dell’arcipelago in patria. Tra le prime cose, fu adottato il nuovo stendardo nazionale in accordo con la regina Elisabetta II.

Perché hanno giocato Rudiger e Guler?

L’annuncio ufficiale, la grafica per il matchday e il risultato parziale e finale: tutto studiato nei minimi dettagli per una serata indimenticabile che, in realtà, non è mai esistita. I tifosi hanno inizialmente manifestato la loro incredulità, ma è bastato poco per infrangere i loro sogni. Dopo essersi accorti della presenza di calciatori come Rudiger, Guler e Rodrygo (fino a qualche giorno fa impegnati agli Europei e in Copa America), il social media manager del club solomonese si è preso gioco di loro. Ovviamente, il Real Madrid ha vinto (virtualmente) l’esotica amichevole estiva.