Tre donne uccise con una balestra e un uomo ricercato in tutto il Regno Unito per 24 ore e poi arrestato. Le tre vittime hanno 25, 28 e 61 anni. Il triplice femminicidio è avvenuto martedì sera nella cittadina di Bushey nell’Hertfordshire, una contea inglese a nord di Londra. Il 26enne Kyle Clifford, considerato dalla polizia l’autore degli omicidi, è stato arrestato. L’uomo, la cui foto è stata diffusa dalla polizia, è stato in fuga per circa 24 ore e a lui era stato rivolto un appello a contattare al più presto le forze dell’ordine. Le tre vittime sono la moglie e le figli di John Hunt, commentatore sportivo della Bbc. Una delle figlie del giornalista era stata fidanzata con il presunto killer.

Nella caccia all’uomo avviata da ieri sera sono stati coinvolti agenti armati e squadre di ricerca specializzate fra la contea inglese e il sobborgo londinese di Enfield, dove risiede Clifford. La neo ministra dell’Interno Yvette Cooper ha definito sul suo profilo di X “scioccante” l’uccisione delle tre donne, aggiungendo di essere costantemente informata sulle indagini. Le forze dell’ordine hanno diffuso la fotografia del sospetto, residente nel sobborgo londinese di Enfield, e detto alla popolazione di non avvicinarsi a lui perché potrebbe essere armato.

L’uccisione di Carol Hunt e delle due figlie, Hannah e Louise, è “completamente devastante” si legge in una nota interna della Bbc indirizzata allo staff di Radio 5 Live dove lavora il marito e il padre delle vittime, John Hunt. “Le notizie di oggi sulla famiglia di John Hunt sono completamente devastanti. I nostri pensieri sono con John e con la sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile e gli daremo il sostegno che possiamo”. La coppia ha una terza figlia.

È stato lo stesso Hunt a ritrovare martedì sera le tre donne esanimi, dopo essere rientrato da un servizio all’ippodromo di Lingfield Park, a sud di Londra. Fonti hanno riferito al Guardian che Carol era riversa nel corridoio con un dardo nel petto e che, accanto alle vittime, sono state trovate prove che dimostrano che le tre donne erano state legate. La polizia e gli operatori sanitari giunti in ambulanza hanno cercato di salvarle, ma per loro non c’è stato niente da fare. John Hunt è il principale commentatore di corse per Bbc 5 Live, il canale radiofonico di notizie e sport dell’emittente britannica. La sua voce è nota a milioni di persone grazie alla sua copertura delle corse di cavalli più famose del Paese.