Dietrofront Pioli–Al Ittihad. In Arabia Saudita l’hashtag #PioliOut è diventato virale ancora prima di poter vedere l’allenatore all’opera. Infatti, Pioli non darà nemmeno inizio alla sua avventura in Saudi Pro League. L’ex allenatore del Milan ha deciso di non continuare le negoziazioni con il club saudita. L’Al-Ittihad si è subito guardata intorno e ha virato sull’ex PSG Laurent Blanc. Ecco le problematiche che hanno portato allo stop a un affare che sembrava certo e invece è saltato sul più bello.

Pioli-Arabia, salta tutto: cos’è successo. Decisiva la volontà di Benzema?

Questioni di contratto e di presupposti tecnici. E, come se non bastasse, le dimissioni del presidente Nazer hanno convinto Stefano Pioli a cambiare idea riguardo a un suo trasferimento in Arabia Saudita. Pioli sarebbe stata la scelta più sicura e concreta per la dirigenza dell’Al Ittihad: in poche ore, però, è cambiato tutto. E al terzo tentativo (dopo Galtier e lo stesso Pioli), il club saudita ha scelto di mettere sotto contratto Laurent Blanc. Una trattativa saltata, dunque, a causa di difficoltà fiscali e contrattuali (per un accordo triennale a circa 10 milioni di euro più bonus). Secondo alcune testate locali, inoltre, Karim Benzema si sarebbe opposto all’arrivo di Pioli, dopo aver espresso i propri dubbi sulla nuova gestione tecnica. Ora, anche l’attaccante francese può dormire sonni tranquilli.