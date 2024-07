Due calciatori della prima divisione marocchina sono dispersi tra le acque di M’diq – in Marocco – a 800 metri di distanza dalla costa. Si tratta di due giocatori dell’Ittihad Tangeri, club che ha disputato per la prima (ed unica) volta la massima serie nel 2015. Salman Harraq e Abdellatif Akhrif sono finiti in mare durante una gita su uno yacht: altri tre, invece – Osama Aflah, Souleimane Dahdouh e Abdelhamid Maali – si sono salvati. L’episodio è accaduto sabato 6 luglio. L’imbarcazione si sarebbe ribaltata a causa del forte vento.

La ricostruzione

Secondo un dirigente del club marocchino, i due calciatori sono dispersi in mare dallo scorso sabato, 6 luglio. Le forti correnti avrebbero fatto andare alla deriva lo yacht: dopo tre giorni, sono ancora in corso le ricerche. Nel frattempo, i tre ragazzi tratti in salvo, hanno dichiarato di non aver avuto con sé alcuna boa di salvataggio quando sono saltati dallo yacht per nuotare.