Messi che fa il bagno a Yamal? Nessun fotomontaggio fake, è tutto vero. Né sul campo e nemmeno negli spogliatoi. Il primo incontro tra Lamine Yamal e Leo Messi risale al 2007 quando i due vennero scelti per posare per il calendario sponsorizzato Unicef (in collaborazione con il quotidiano sportivo spagnolo As). All’epoca sponsor per il Barcellona, la famiglia del neonato Yamal venne invitata al Camp Nou per una foto che, a distanza di diciassette anni, somiglia a qualcosa di profetico. “L’inizio di due leggende” così commenta il padre del diciassettenne sui social, per uno scatto diventato virale. Messi sorride al bebè coccolato nella vasca: un’immagine che, oggi, rappresenta il passato, presente e futuro del club blaugrana.

Il padre di Yamal è venuto in possesso della foto solo qualche settimana fa, quando Unicef aveva inviato la foto sulla mailing list dei fortunati genitori: ovviamente, la foto è stata subito postata su Instagram per rendere pubblica una foto unica e, per certi versi, mai vista prima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MOUNIR (@hustle_hard_304)

Yamal e Messi al Camp Nou

Yamal ha visto per la prima volta il Camp Nou prima di compiere un anno. E se come non bastasse, lo ha fatto insieme a Leo Messi: a distanza di diciassette anni, Yamal è titolare inamovibile del Barcellona (e della Spagna impegnata a Euro 2024) con la speranza di intraprendere lo stesso cammino della leggenda argentina. È ancora prematuro fare paragoni tra i due, ma questo scatto insieme assume un valore simbolico.