La pesante sconfitta contro la Svizzera a Euro 2024 è ormai un lontano ricordo per la nazionale italiana. O almeno, così sembra guardando gli scatti dei calciatori che si stanno rilassando in vacanza con le proprie famiglie. E mentre ancora quattro squadre sono in corsa per il titolo di campione europeo, Jorginho e compagni smaltiscono la delusione in spiaggia o in discoteca.

Italia, delusione smaltita dopo Euro 2024

Da Cristante a Scamacca, ecco come i calciatori della nazionale italiana stanno trascorrendo le proprie vacanze. Il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi, ad esempio, trascorre l’estate con sua sorella Chiara, nota influencer: tra i tanti scatti in spiaggia spunta anche quello con il fratello. Anche il suo compagno di squadra Federico Dimarco ha scelto il mare insieme alla moglie Giulia Mazzocato.

Gianluca Scamacca, dopo la Germania, sceglie Ibiza per rilassarsi in compagnia di Angela Nasti, sorella di Chiara Nasti e moglie di Mattia Zaccagni (per loro due vacanze rimandate, in attesa del figlio). Jorginho, invece, torna in patria (in Brasile) per una vacanza di relax con Catherine Harding. Bryan Cristante si dedica alla famiglia mentre Gianluigi Donnarumma spende del tempo nella sua Campania, a Napoli. Insomma, la delusione per un torneo al di sotto delle aspettative ha lasciato spazio a un periodo di pace e tranquillità prima dell’inizio della nuova stagione. Dopo il ritorno in Italia, nessuno ha perso tempo per fare le valigie e staccare completamente dopo il flop all’Olympiastadion.