La preparazione nel calcio, come nella vita, è fondamentale. In alcuni casi ogni piccolo dettaglio può fare la differenza. Una filosofia sposata a pieno da Jordan Pickford, il portiere dell’Inghilterra che si è rivelato il protagonista e l’eroe della propria nazionale che ha conquistato la semifinale di Euro2024. Pickford, di proprietà dell’Everton, nella sfida contro la Svizzera (reduce dall’ottavo di finale vinto contro l’Italia) è stato decisivo nella lotteria dei rigori, parando il tiro di Akanji. Fortuna? Istinto? Non proprio: metodo. Il portiere, infatti, si era preparato all’eventualità che la partita si sarebbe potuta decidere dagli 11 metri (la partita si è conclusa 1-1), così aveva preparato tutto, e portando i propri appunti… su una borraccia.

I portieri portano sempre con loro una borraccia, per rinfrescarsi durante i tempi morti di una partita, a palla lontana. Pickford su questa ci ha incollato gli appunti sulle abitudini di tiro dei rigori dei calciatori della Svizzera. Un aiuto in più per decidere su quale lato buttarsi. Una scelta azzeccata, considerando che accanto al nome di Akanji aveva scritto “Dive Left” (tuffati a sinistra), così ha fatto, così ha parato il rigore. E, considerando che i propri compagni sono stati infallibili, l’Inghilterra ha conquistato la semifinale dell’Europeo, che giocherà contro l’Olanda, vittoriosa per 2-1 con la Turchia.

Bottle says fake right , dive left , Pickford fakes left dives right ????????‍♂️???? #EURO2024 #NUFC pic.twitter.com/yrCoIRwkfV — Neil J R (@NeilJonNUFC) July 6, 2024

Un trucco già visto

Pickford non è nuovo all’utilizzo del “trucco della borraccia”, e noi italiani dovremmo ricordarcelo bene. Infatti, la stessa cosa si verificò nella finale dello scorso Europeo a Wembley. Nell’occasione, il portiere parò i rigori di Belotti e Jorginho, ma il suo “collega” Donnarumma fu più bravo, neutralizzando tre tiri dagli 11 metri. E gli Azzurri alzarono la coppa.