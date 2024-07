Anche quando non gioca (e vince), Novak Djokovic si dimostra il protagonista indiscusso di Wimbledon. Generoso e mai banale, il tennista serbo è la prova che nonostante il successo e la notorietà ha sempre avuto un occhio di riguardo per chi rappresenta il motore di competizioni così grandi. Proprio durante una sessione di allenamento, infatti, Djokovic ha aiutato gli addetti ai lavori a togliere le coperture del campo: un gesto che è stato ripreso dalle pagine social del Grande Slam e che ha scaldato il cuore dei tifosi. Pochi secondi che, per gli organizzatori, hanno rappresentato un momento unico da condividere con uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. A livello di umiltà, forse, uno dei migliori di sempre.

When @DjokerNole isn’t winning matches on Centre Court, he’s helping out with the covers ????#Wimbledon pic.twitter.com/cFh90q5Qmd — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2024

Djokovic a Wimbledon: come sta andando

Dopo l’operazione al menisco mediale del ginocchio destro – che lo ha costretto a ritirarsi dal Roland Garros – nessuno avrebbe mai pensato in un suo pronto recupero. E invece, contro ogni pronostico Djokovic è tornato in corsa appena in tempo per il Grande Slam londinese. Dopo aver passato i primi tre turni, il campione serbo si prepara ad affrontare la sfida sul Campo Centrale valida per i quarti di finale della competizione, contro il danese Holger Rune.

Il cammino di Djokovic

Primo turno vs Vit Kopriva | 6-1; 6-2; 6-2

Secondo turno vs Jacob Fearnley | 6-3; 6-4; 5-7; 7-5

Ottavi di finale vs Alexei Popyrin | 4-6; 6-3; 6-4; 7-6

Wimbledon, dove vedere in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.