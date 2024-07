Boeing, il produttore di aerei statunitense, ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: si dichiarerà colpevole nell’ambito dell’indagine sui due incidenti mortali dei 737 Max in Indonesia ed Etiopia che nel 2018 e 2019 hanno causato 346 morti. Il gruppo ha accettato di pagare una multa da 243,6 milioni di dollari. I termini dell’accordo fanno seguito alla decisone del governo che imputa alla società la violazione di un accordo che la proteggeva da procedimenti giudiziari per oltre tre anni. Il patteggiamento riguarda solo gli illeciti commessi dalla Boeing prima degli incidenti, che hanno causato la morte di tutti i 346 passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo di due nuovi jet Max.

Il produttore di aerei statunitense è stato accusato dai pubblici ministeri di aver raggirato le autorità di regolamentazione (la Faa) portandole ad approvare l’aereo, i suoi requisiti e i requisiti di addestramento dei piloti. Boeing poteva dichiararsi colpevole e pagare una multa oppure affrontare un processo con l’accusa di cospirazione contro gli Stati Uniti.

Un funzionario del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che l’accordo non conferisce alla Boeing l’immunità per altri incidenti, tra cui il pannello che si è staccato da un jet di linea Max durante un volo dell’Alaska Airlines a gennaio. Inoltre, l’accordo non riguarda nessun funzionario attuale o precedente di Boeing, ma solo l’azienda. In un comunicato, Boeing ha confermato di aver raggiunto l’accordo con il Dipartimento di Giustizia, ma non ha rilasciato ulteriori commenti. In un documento depositato domenica sera, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che si aspettava di depositare l’accordo scritto di patteggiamento presso il tribunale entro il 19 luglio. Gli avvocati di alcuni parenti delle persone morte nei due incidenti hanno dichiarato che chiederanno al giudice di respingere l’accordo.

L’accordo prevede che Boeing investa almeno 455 milioni di dollari, nei prossimi 3 anni, per il potenziamento dei programmi di sicurezza e conformità. Una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia afferma che la società statunitense e il Dipartimento stanno lavorando per definire i termini dell’intero patteggiamento e depositare il risultato al tribunale federale del Texas entro il 19 luglio.