Da destra “ci attaccano e ci vogliono pure dare lezioni”, anche “su cosa sia la legalità. Vorrei dire a Meloni e Salvini che noi lezioni da questa destra non ne prendiamo: da una destra di governo che non sa pronunciare la parola antifascista”, da una maggioranza che ha al suo interno “un partito che deve restituire agli italiani 49 milioni di euro. C’è qualche morosità” ma “abbiamo bilanci trasparenti”. “Non accettiamo lezioni sulla casa da un governo che ha svuotato il fondo affitti”. Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, durante l’assemblea del partito