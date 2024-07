Passanti imbizzarriti, fuga generale e disordini ai ristoranti: è accaduto in via Dante a Milano, nella serata di ieri 5 luglio, quando i manifestanti per la Palestina Libera hanno simulato i massacri a Gaza con petardi e sirene, amplificando il suono con degli altoparlanti. Scambiando i petardi per spari, gli avventori dei locali sono scappati in preda al panico, lasciando sporcizia e danni sotto i tavoli. I ristoratori e alcuni passanti, appreso che si trattasse di un flash mob, sono andati dai manifestanti per esprimere il proprio disappunto, sfiorando, in alcuni casi, il contatto fisico