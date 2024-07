“Nella vita è importante saper andare oltre il dolore e le difficoltà guardando sempre al futuro. Come dice il mio maestro Daisaku Ikeda: trasformiamo il veleno in medicina“. Oltre la sofferenza e gli ostacoli. Poche settimane dopo e nonostante la violenta rapina subita nella sua villa di Altavilla Vicentina durante la partita Italia-Spagna, Roberto Baggio prenderà parte al raduno dell’evento “Operazione Nostalgia” previsto domenica 7 luglio allo stadio Silvio Piola di Novara. “Sono sinceramente felice nel poter confermare che sarò dei vostri al raduno di Novara – ha scritto il ‘Divin Codino’ su Facebook – Sarà il vostro calore, il vostro affetto, la vostra inguaribile ‘Nostalgia’ a rendere ancora più bello il prossimo incontro. Ho fatto una promessa a tutti voi e desiderio mantenerla”.

“Operazione Nostalgia”: di che cosa si tratta

Un fenomeno sociale esploso sul web. Operazione Nostalgia è un evento organizzato dall’omonima e celebre pagina di Facebook che periodicamente durante l’anno organizza i raduni di ex calciatori, tra i più iconici e indimenticabili della Serie A. Gli stadi d’Italia vengono riempiti dai tifosi e amanti del calcio che non vedono l’ora di rivedere i loro ex beniamini all’opera. “Aggregazione, unione e lealtà sono i valori che quotidianamente cerchiamo di trasmettere alla nostra audience. Le leggende del calcio con i loro esempi di impegno, sacrificio ed umiltà rappresentano un incredibile bagaglio valoriale che vogliamo mantenere vivo e che diventi fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Il nostro motto, infatti, è “Learning From the Best” che sintetizza il nostro impegno verso i fan e i giocatori ai quali mettiamo a disposizione uno spazio digital e reale”. Così la pagina “Operazione Nostalgia” sintetizza il proprio credo e i motivi che hanno spinto a creare l’iniziativa.

I campioni degli anni ’90-’00 in campo

Domenica 7 luglio, a Novara, è previsto il sold-out e un’affluenza di migliaia di persone pronte a vivere il loro pomeriggio “nostalgico”. Non solo Roberto Baggio: saranno presenti anche i due ex Inter Javier Zanetti e Diego Milito e altre due leggende di Milano sponda rossonera, Andrij Shevchenko e Nelson Dida. Tra gli altri anche l’ex giallorosso Damiano Tommasi – attuale sindaco di Verona -, Antonio Di Natale, Ze Maria, Christian Panucci, Michele Padovano, Nicola Amoruso, Dario Hubner, Pippo Maniero, Roberto Cravero, Enrico Annoni. Ci sarà Regina Baresi, ex attaccante dell’Inter femminile figlia di Beppe e nipote di Franco, ex difensore e bandiera del Milan.