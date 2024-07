Un assistente capo scout di 18 anni è indagato dalla Procura di Roma per presunti abusi sessuali sui bambini che frequentavano il gruppo Agesci di Terracina. Due minorenni avrebbero ricevuto dei messaggi su Instagram nei quali venivano richieste foto intime. Dietro al falso profilo di una coetanea si nascondeva in realtà il giovane che avrebbe poi chiesto soldi in cambio della mancata diffusione delle fotografie. Partite le prime denunce, la Polizia Postale di Latina ha avviato le indagini, sequestrando al diciottenne smartphone e tablet. Oltre all’analisi sui dispositivi elettronici gli inquirenti stanno anche raccolto le testimonianze.

Secondo quanto riporta Repubblica, l’Agesci ha sospeso tutte le attività del gruppo scout di Terracina frequentato da 140 bambini. Dalle indagini è emerso anche che un bambino di 10 anni sarebbe stato vittima di abusi sessuali da parte del 18enne all’interno della parrocchia. Per coincidenza, è la stessa che frequentava Alessandro Frateschi, l’ex professore di religione accusato di violenza sessuale su 5 minori.