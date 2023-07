È accusato di aver molestato e abusato dei suoi giovani alunni: un insegnante di religione di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina. L’uomo è accusato di violenza sessuale ai danni di un minore e di tentata violenza sessuale ai danni di altri tre.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il 49enne ha prima approfittato del suo ruolo per instaurare un rapporto confidenziale con i suoi alunni, che gli avrebbe poi consentito di iniziare con loro un intenso scambio via chat, a base di comunicazioni a sfondo sessuale, che avvenivano principalmente sui social network. Successivamente, in diverse occasioni, il professore non si sarebbe limitato esclusivamente al rapporto “digitale”, ma – è l’accusa – è passato al contatto fisico, perpetrando sugli alunni molestie e violenze.

Le intenzioni del 49enne sono state bloccate dagli stessi studenti, che hanno denunciato l’accaduto alle autorità. Le indagini hanno inoltre messo in luce che l’insegnante si sarebbe reso responsabile di altri episodi analoghi, approfittando sempre del suo impegno in altre attività a stretto contatto con i minori. Per il 49enne sono scattati i domiciliari.