Una diciassettenne lascia il fidanzato e chiama il padre per farsi venire a prendere, ma lui non si arrende: si lancia in un inseguimento in auto, li tampona e li manda fuori strada. Nell’impatto si rompe anche una tubatura del gas. Poi una rissa con coltelli e mazze, che ha costretto polizia, vigili urbani e vigili del fuoco ad intervenire per mettere fine al caos.

L’inseguimento in auto – I fatti sono accaduti ieri notte in via Altofonte, a Palermo. Una 17enne, stanca di non ricevere le giuste attenzioni dal fidanzato, ha deciso di porre fine alla storia d’amore. Nulla di nuovo per la loro relazione turbolenta, se non fosse stato per l’ira improvvisa del fidanzato. Secondo la ricostruzione, il giovane si è lanciato all’inseguimento dell’auto nella quale si trovava la ragazza con il padre, chiamato da lei per farsi venire a prendere. Tutto è successo poco prima della mezzanotte: a scontrarsi la Bmw del giovane di 19anni e la Volkswagen Polo guidata dal padre della ragazza. Le due auto stavano viaggiano in direzione monte, quando la Bmw ha speronato di proposito l’altra macchina causando una fuga di gas. Intervenuti per gestire il danno, i vigili del fuoco hanno fatto allontanare alcune famiglie per mettere in sicurezza la zona.

La rissa con i coltelli – Scesi dalle proprie vetture a seguito dello schianto, i conducenti hanno dato vita ad una rissa con mazze e coltelli. Necessario anche l’intervento della polizia. A quanto racconta PalermoToday, all’arrivo delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale, il giovane si trovava già al pronto soccorso, dove era stato trasportato dall’ambulanza con un polso rotto. Dopo l’intervento di chirurgia ortopedica, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Gli investigatori hanno ascoltato le persone coinvolte per chiarire le dinamiche dello scontro e valutare come procedere.