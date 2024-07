Ora Giacomo Bozzoli è in fuga da solo. L’uomo, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario nella fonderia di famiglia, è latitante dal giorno della sentenza in Cassazione ma adesso non è più in compagnia della sua famiglia. La compagna e il figlio – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – sono rientrati dalla Spagna, dopo che la famiglia ha trascorso dieci giorni, dal 20 al 30 giugno, in un albergo di Marbella, nel sud del Paese. Ad avvisare i carabinieri sono stati i genitori della donna – tornata in treno – dopo che quest’ultima ha fatto rientro nella loro casa.

Spiegano fonti giudiziarie che la moglie di Bozzoli, in quanto convivente e legata sentimentalmente al fuggitivo, non risponderà dell’accusa di favoreggiamento. Ma sarà ovviamente ascoltata dai carabinieri. Sono intanto scattate tutte le verifiche anche in Spagna grazie all’Interpol, attivata dopo che per Bozzoli è stato spiccato un mandato d’arresto internazionale. Il suo documento infatti risulta registrato in una struttura della zona fino al giorno precedente alla pronuncia della sentenza definitiva, arrivata lo scorso 1 luglio. Andrà ora accertato che sia stato effettivamente lui a depositare il documento. Se anche così fosse, dal giorno della pronuncia della Cassazione, l’imprenditore bresciano è totalmente scomparso dai radar.

Ora che è stata accertata la sua presenza nella penisola iberica, dove si stanno intensificando le ricerche, si fa però strada un’altra ipotesi: un clamoroso depistaggio messo in atto la mattina del 24 giugno, quando tra le 5.51 e le 6.03 la Maserati Levante intestata a Bozzoli era stata registrata dai lettori di targa tra Manerba del Garda e Desenzano, in provincia di Brescia. Chi era al volante della vettura? È una domanda alla quale stanno rispondendo gli inquirenti che in queste ore sono concentrati sugli spostamenti del bresciano che avrebbe quindi lasciato l’Italia dieci giorni prima della sentenza.