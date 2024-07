La versione bionda di Fabio Fognini è un belvedere. Non da un punto di vista strettamente estetico, anzi… Ma sotto l’aspetto tennistico sì. A Wimbledon il 37enne ligure sembra infatti aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori: con un 6-4 7-5 6-7 6-3 ha buttato fuori dal torneo il numero 8 al mondo Casper Ruud, guadagnandosi un posto al terzo turno. Che poi è anche il suo miglior risultato nello Slam sull’erba di Londra, raggiunto già in altre sei occasioni. Incontrerà il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego e Bautista Agut: potrebbe materializzarsi un derby azzurro con vista sugli ottavi di finale.

Il Fognini biondo che fa impazzire il mondo. Parafrasando il fortunato claim di una vecchia pubblicità di una bevanda analcolica, si può descrivere così il suo percorso a Wimbledon. È arrivato a Londra da numero 94, è già certo che scalerà più di una decina di posizioni nel ranking. Oltre alle meches bionde, sono rimasti purtroppo anche i colpi di testa. Fognini era avanti 5-3 già nel terzo set contro Ruud, ha avuto pure un match point. Alla fine è servito un quarto set e quasi tre ore e mezza di partita per battere il 25enne norvegese. Con tanta fatica e qualche patema anche nell’ultimo game: altri tre match point non sfruttati prima di quello decisivo. Per fortuna, è rimasto intatto pure il talento di Fognini, che emerge anche sull’erba nonostante il deficit del servizio.

Fognini è stata bravo a sfruttare i limiti di Ruud sull’erba, ma anche una giornata particolarmente fallosa del numero 8 al mondo, che ha concesso 46 errori non forzati a fronte di 48 vincenti. Il ligure, al di là del black out nella seconda metà del terzo set, è stato in realtà molto solido nei pressure point: ha concesso appena due break in tutto il match, nonostante Ruud abbia avuto in totale 13 occasioni per togliere il servizio all’azzurro. Al contrario, Fognini ha capitalizzato 5 palle break su 8. I suoi break sono stati decisivi per portare a casa tutti i tre set vinti, in un match altrimenti molto equilibrato. Ora per il ligure c’è la chance di conquistare per la prima volta in carriere gli ottavi di finale di Wimbledon: a 37 anni, davvero non male.