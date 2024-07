È il pacchetto al prezzo più basso presente sul mercato per vedere il calcio in Italia. Ma non comprende tutta la Serie A. Anzi, nemmeno la metà. Si tratta di “Goal Pass“, il nuovo abbonamento low cost presente tra le offerte della piattaforma Dazn. Il prezzo è di 13,99 euro al mese (si può optare anche per 129 euro all’anno). Costo contenuto per gli utenti, ma l’offerta è più che striminzita: include appena tre partite della Serie A (quelle già in co-esclusiva con Sky), gli highlights delle altre, più tutta la Liga spagnola, qualche partita della Liga Portugal e la Uefa Women’s Champions League.

Insomma, un modo per rispondere alla piattaforma streaming NOW, che a 14,99 euro al mese offre le stesse tre partite di Serie A (ma anche la Champions League, le altre coppe europee, il tennis, la Formula 1 e la MotoGp). Forse anche un modo per dare un’alternativa a chi non può permettersi un normale abbonamento a Dazn. L’abbonamento annuale Standard costa 359 euro all’anno, mentre a partire dal 20 agosto l’abbonamento annuale Plus, che permette di vedere eventi in contemporanea anche in due luoghi diversi, si alzerà da 539 a 599 euro annui. Se non si sceglie il pagamento in un’unica soluzione, il piano Plus proseguirà rateizzato a 59,99 euro al mese. Un bel salasso.