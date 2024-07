Come spesso accade nelle partite in cui gioca Cristiano Ronaldo, sono molti i tifosi che cercano di invadere il campo per scattare un selfie con il loro idolo. È accaduto anche durante Portogallo–Slovenia, ottavo di finale degli Europei 2024 poi vinto dai lusitani ai calci di rigore. Due tifosi, infatti, hanno cercato di entrare sul terreno del Waldstadion di Francoforte ma sono stati placcati dagli steward. La vicenda però non si è chiusa così: i due infatti sono stati presi di forza e portati vicino al tunnel che porta agli spogliatoi: lì, sono stati violentemente presi a calci e pugni da almeno 7 steward. Gli addetti alla sicurezza hanno scagliato tutta la loro forza contro i due sostenitori portoghesi. La scena però è stata ripresa dalle tribune dello stadio.

Tifosi presi a calci e pugni – Video

Le invasione di campo sono diventate un problema a Euro 2024 in Germania. Con l’inizio della fase ad eliminazione diretta, era stato chiesto maggior controllo da parte degli steward per evitare altre situazioni grottesche. Ma di certo non con queste modalità. Secondo un testimone, come sottolineato dal quotidiano portoghese “Correio da Manha”, l’aggressione degli steward è avvenuta pochi attimi prima del calcio di rigore (poi sbagliato) da Cristiano Ronaldo. Uno dei due tifosi avrebbe provato a impedire al suo amico di entrare in campo: ci hanno pensato gli addetti alla sicurezza che hanno preso entrambi per picchiarli ferocemente. Il filmato riprende gli steward in azione: hanno tutti una casacca addosso con ben visibile un numero identificativo. Potranno quindi essere individuati dalle autorità tedesche, a cui dovranno rendere conto di quello che a tutti gli effetti sembra un pestaggio.