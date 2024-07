Anche l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, così come Matteo Salvini poco tempo fa, si è lamentato del “tappo solidale”, cioè il tappo che non si stacca dalla bottiglia di plastica imposto dall’Unione europea. In un video sui social ha puntato il dito contro la decisione, considerandola una “perdita di tempo” dell’Ue. “Da oggi c’è una grande rivoluzione in Italia, imposta dall’Unione europea, è il tappo solidale. Uno apre la bottiglia e gli rimane il tappo attaccato. Vi pare logico che l’Unione europea, perda tempo a imporci questo? E siamo già quasi in procedura d’infrazione…la soluzione è tagliare i vincoli dell’Europa”, dice Alemanno nella clip, tagliando poi simbolicamente il tappo da una bottiglia.