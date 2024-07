Nessuna tensione tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Amici erano e amici restano, anche se sul campo di Wimbledon andrà in scena un derby tutto italiano dall’esito sicuramente doloroso. Il tabellone dello Slam sull’erba li ha messo uno contro l’altro già al secondo turno (qui data e orario del match). In campo daranno tutto, perché è un match cruciale per entrambi, ma intanto Sinner e Berrettini giocano a pallone insieme, tra risate e allegrie. Il video che documenta i loro palleggi, peraltro pregevoli, è stato pubblicato su Instagram da Federica Fanari, che ha scritto: “La vera Nazionale“, con accanto la bandiera italiana. Sicuramente il loro match è il meglio che il tennis azzurro può offrire a Wimbledon. Sarà spettacolo.