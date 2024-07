Il secondo turno di Wimbledon regala un derby tutto italiano: Jannik Sinner contro Matteo Berrettini, mercoledì 3 luglio (terzo incontro sul Centre Court). Dopo il debutto vincente ma complicato contro il tedesco Hanfmann, la strada del numero 1 al mondo incrocia quella dell’unico italiano della storia ad aver giocato una finale sull’erba di Londra. Per certi versi, una brutta notizia per il tennis italiano, perché era lecito sperare che Sinner e Berrettini potessero incontrarsi più avanti nel torneo. Ma sarà anche il miglior spettacolo che la racchetta azzurra può offrire a Wimbledon: considerata l’importanza dell’incontro, la partita potrebbe essere disputata sul Campo Centrale. Nonostante il divario in classifica Ranking, Berrettini sull’erba può dare più di qualche problema e il manto inglese gli ha sempre dato più di qualche soddisfazione. Dunque, l’esito non è scontato.

Sinner-Berrettini: il precedente

I due tennisti italiani si sono affrontati solamente una volta nel corso della loro carriera. Si tratta del Masters 1000 di Toronto 2023: il tennista altoatesino si impose con il punteggio di 6-4, 6-3 sul campo canadese. Inoltre, Jannik Sinner è ancora imbattuto contro i suoi “colleghi” italiani: per ora, sono 14 vittorie su 14 partite disputate.

Il cammino di Sinner e Berrettini a Wimbledon

Jannik Sinner vs Yannick Hanfmann: 6-3; 6-4; 3-6; 6-3

Matteo Berrettini vs Marton Fucsovics: 7-6; 6-2; 3-6; 6-1

Quando giocano Sinner e Berrettini

Il derby italiano è in programma domani, mercoledì 3 luglio. L’organizzazione di Wimbledon ha ancora reso noto il programma della giornata e l’orario previsto del match. Quello tra Sinner e Berrettini sarà il terzo incontro della sessione prevista sul Campo Centrale che partirà alle ore 14.30 italiane. Prima di loro, ci saranno Muller contro Medvedev e Osaka contro Navarro. Indicativamente, il derby tanto atteso potrebbe iniziare intorno alle ore 18 italiane.



Sinner-Berrettini, dove vederla in tv e streaming

La 137esima edizione di Wimbledon, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti: su questo canale dovrebbe essere trasmesso il match tra Sinner e Hanfmann. Sky Sport Wimbledon ha sei canali dedicati (dal 252 al 257 del telecomando) con tutti gli altri campi.