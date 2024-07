Prossimo al ritiro da pilota, Aleix Espargaro continuerà la sua carriera professionale nel mondo della MotoGp. Lo spagnolo, infatti, entrerà a far parte del gruppo Honda (Hrc) in qualità di nuovo collaudatore. Espargaro affiancherà l’altro test driver Stefan Bradl con l’obiettivo di dare una mano concreta a una squadra che sta attraversando diverse difficoltà nelle ultime stagioni, soprattutto a livello di risultati in pista. Mir e Marini collezionano risultati inquietanti, Zarco è l’unico che, forse, riesce a mascherare i limiti tecnici della Hrc. Ma i risultati sono comunque pessimi. L’esperienza dello spagnolo potrà risultare fondamentale: il suo apporto all’Aprilia, ad esempio, è stato positivo e in continua crescita. Per Espargaro si tratterà comunque di un ritorno: lo spagnolo, infatti, ha cominciato la sua carriera proprio con la Honda, dal 2004 al 2006 (tra 125cc e 250cc).

Aprilia saluta il suo “capitano”

Espargaro lascerà quindi la casa di Noale, in maniera definitiva. Dopo sette stagioni, Aprilia saluta il suo “capitano” spagnolo e lancia il segnale di definitivo rinnovamento e rivoluzione. Una pianificazione messa già in atto con le firme dei due nuovi piloti per il prossimo Motomondiale: Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Dopo anni di costante crescita, fino ad arrivare a mettere in pista una moto competitiva per la vittoria, ora a Noale si vuole ancora alzare l’asticella. Inizia un nuovo capitolo.

Espargaro approda in Honda, il comunicato ufficiale

Di seguito la nota che ufficializza l’arrivo di Espargaro in Hrc: “Honda Racing Corporation rinforza il suo programma di test con l’arrivo di Aleix Espargaro in qualità di test rider nel 2025. Vicino alle 250 partenze in classe regina, il 34enne porterà con sé la sua grande esperienza nelle moto da Gran Premio, così come un curriculum di tre vittorie ed oltre 1300 punti in MotoGP. Espargaro affiancherà il fedelissimo HRC Stefan Bradl nel processo di sviluppo della Honda RC213V”.