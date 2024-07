Rispetto alle nomine tra i vertici Ue e il bis di Ursula Von der Leyen, in attesa della ratifica del Parlamento europeo, ha concluso: “Penso che troverà il modo di ‘comprare’ voti a destra e a manca per farsi confermare. Mi auguro si faccia una domanda: perché più guerra portano i partiti cosiddetti antifascisti e più vincono le destre. Forse qualche campanello d’allarme dovrebbe cominciare ad apparire anche alle orecchie più sorde, come quelle di Von der Leyen”.

Immagine di copertina: Andrea Sawyerr