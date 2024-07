La Francia si è qualificata ai quarti di finale degli Europei di Germania 2024. Nella sfida contro il Belgio è stato decisivo un autogol, il nono dall’inizio del torneo, da parte di Vertonghen a cinque minuti dal novantesimo. Mbappé e compagni ai quarti di finale sfideranno la vincente tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Slovenia di Sesko e Ilicic (partita in programma alle 21 di lunedì). I blues si riscattano tre anni dopo l’eliminazione agli ottavi per mano della Svizzera (che in questa edizione ha fatto lo stesso “scherzetto” all’Italia).

La squadra di Deschamps prosegue così la strada verso la finale per tentare di conquistare l’Europeo, competizione che non vince dal 2000. In questo percorso la prima squadra a pagare è il Belgio, probabilmente nell’ultima occasione della propria generazione d’oro di ambire a un trofeo. Lukaku nel corso della partita ha provato a farsi vedere, ma Maignan gli ha chiuso la porta. L’ex attaccante di Inter e Roma termina il proprio europeo senza aver trovato la via del gol. Alla fine a decidere è la sfortunata deviazione di Vertonghen su una conclusione sbagliata da parte di Kolo Muani. In questa parte di tabellone l’altra semifinalista si deciderà nel big match tra Germania e Spagna.