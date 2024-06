Mattinata concitata a Vicenza, dove le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in una sede della banca Crédit Agricole per fermare un tentativo di furto in seguito a un allarme scattato intorno alle tre del mattino. La segnalazione ha fatto scattare una serie di procedure straordinarie: l’edicficio, nella zona ovest della città, è stato circondato dai reparti speciali della Polizia, mentre le strade circostanti sono state chiuse. Sul posto, a coordinare i cinquanta uomini coinvolti nell’operazione, è arrivato anche il questore della città veneta, Dario Sallustio: per procedere è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno sfondato una parete. Una volta entrati, però, gli agenti hanno avuto una sorpresa: nei locali della banca non c’era più nessuno.

In base a quanto ricostruito, infatti, gli aspiranti ladri si sono introdotti nella sede di Crédit Agricole sfondando il muro di un garage sotterraneo dell’edificio, dopodiché si sono dileguati passando per lo stesso varco prima dell’irruzione. Nel frattempo hanno provato a forzare le casse degli sportelli bancomat, ma senza successo. Una volta cessato l’allarme, le strade del quartiere sono state riaperte alla circolazione intorno alle 11 di domenica.