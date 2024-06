Da Carrara, per la prima edizione di ‘Paper Fest – Libri in piazza’, Di Battista – che negli scorsi giorni ha consegnato insieme alla sua associazione ‘Schierarsi’ circa 80mila firme in Senato per una legge di iniziativa popolare per il riconoscimento della Palestina – ha parlato di “Europa in forte crisi”, così come gli Stati Uniti. “Vucic, il presidente serbo, ha parlato in lacrime di un ‘treno della guerra ormai impossibile da fermare’, tutti avrebbero dovuto mostrare quella intervista, per mostrare all’opinione pubblica come il rischio di una terza guerra mondiale sia ormai evidente. Oggi sarebbe necessario sedersi subito al tavolo di un“. E ancora: “Bluff di Putin e Lavrov? Chiedono tanto e cose irricevibili, ma intanto servirebbe sedersi in cambio di un immediato cessate il fuoco. Se poi stesse bluffando vedremo. Ma“.