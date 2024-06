“Non illudiamoci, un conto sono le misure legislative che dobbiamo finalmente fare. Un altro conto è la grande battaglia culturale per eliminare ogni discriminazione. E questa si può fare solo con l’educazione alle differenze in tutti i cicli scolastici”. Lo ha detto Elly Schlein al convegno che ha anticipato il Pride di Napoli. “Non fidiamoci di chi vuole fare benaltrismo o vuole fare gerarchia tra i diritti sociali e i diritti civili, perché di solito ha problemi con gli uni o con gli altri o con entrambi”.