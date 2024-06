Il Red Bull Ring di Spielberg (in Austria) incorona il campione “di casa” nella Sprint Race. E chi se non Max Verstappen? Il pilota olandese vince la decima Sprint della sua carriera (su 15 disputate); settimo successo nelle ultime otto. Partito dalla pole, il due volte campione del mondo ha dovuto compiere una vera e propria magia su Norris che lo aveva sorpassato dopo i primi giri. Le Ferrari di Sainz e Leclerc non vanno oltre il quinto e il settimo posto nonostante la grande partenza, segno che dopo il successo di Montecarlo qualcosa non sta andando per il verso giusto, soprattutto a livello tecnico. Alle 16, però, ci sarà l’opportunità di rifarsi: si torna in pista per le qualifiche del GP di domani, domenica 30 giugno.

Intanto, Verstappen prosegue il suo weekend perfetto, fino ad ora: l’olandese ha chiuso in prima posizione tutte le sessioni effettuate. Segno che – nonostante alcuni dissidi interni – l’obiettivo della Scuderia rimane quello di vincere. Sempre e comunque.

F1 Austria, l’ordine di arrivo nella Sprint Race

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Lando Norris (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

14. Nico Hulkenberg (Haas)

15. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

16. Fernando Alonso (Aston Martin)

17. Logan Sargeant (Williams)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Valtteri Bottas (Sauber)

20. Guanyu Zhou (Sauber)